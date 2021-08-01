ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم!

انتهى في منتصف ليل السبت أجل حظر فرضته الحكومة الأمريكية بمنع إخلاء المنازل من المتعثرين في إطار إجراءات تخفيف آثار جائحة كورونا وهو الأمر الذي يضع ملايين المستأجرين الأمريكيين أمام احتمالات الطرد من مساكنهم.

وأخفق الكونغرس في تأييد تشريع بمد الحظر الذي دافع عن ملايين المستأجرين وذلك رغم مساع من الرئيس جو بايدن وسط انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وقال الزعماء الديمقراطيون إنهم يفتقرون إلى الدعم الكافي لطرح الاقتراح للتصويت الرسمي.

وعقد مجلس الشيوخ جلسة أمس السبت لكن الزعماء لم يعطوا أي إشارة إلى أنهم سيبحثون تمديد حظر الإخلاء، وأوضح البيت الأبيض أنه لن يمدد هذه الحماية من جانب واحد قائلاً إنه لا يملك السلطة القانونية للقيام بذلك.

وذكرت دراسة أجراها معهد أسبن ومشروع الدفاع عن الإخلاء المتعلق بكوفيد-19 إنه يوجد أكثر من 15 مليون شخص في 6.5 مليون أسرة أمريكية متخلفون حاليا عن دفع إيجار مساكنهم ويدينون مجتمعين بأكثر من 20 مليار دولار لأصحاب العقارات