رسمياً: المخضرم أدفوكات مدرباً لـ #العراق

أعلنت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم امس السبت، التعاقد مع المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، لتدريب المنتخب الوطني، خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش، دون إعلان مدة التعاقد.

قال الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك: “أدفوكات (73 عاماً)، سيبدأ مهمته خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: الاختيار وقع على أدفوكات بناء على سجله التدريبي الحافل بالخبرات، سواء مع المنتخبات أو الأندية، المدرب الجديد يعرف أهدافنا وخططنا التي ستبدأ بالدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

والمشاركة في كأس العرب 2021، وكأس الخليج، وسيبدأ الإعداد للدور النهائي لتصفيات كأس العالم خلال أيام.

ويشارك العراق ضمن المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات، إلى جوار منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية.