المركزي السعودي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في يونيو من أدنى مستوى في 10 سنوات

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية 2 بالمئة في يونيو ، منتعشا بشكل طفيف من أدنى مستوى لها في أكثر من عقد ، حيث أعطى ارتفاع أسعار النفط دفعة للمملكة، وفقا لوكالة بلومبرج.

ارتفع المخزون في البنك المركزي بمقدار 34 مليار ريال سعودي (9.1 مليار دولار) الشهر الماضي ، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودى.

انخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل كبير في عام 2020، حيث أدى انخفاض الدخل النفطي إلى إجهاد الموارد المالية، مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة لتغذية موجة الاستثمار التي تشهدها البلاد.

وتجاوزت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة السعودية 700 مليار دولار في عام 2014 (2.5 تريليون ريال) بعد طفرة أسعار النفط، حينما جاوز 100 دولار للبرميل، فيما تصل قيمة الأصول الأجنبية الأن 1.66 تريليون ريال.

يقول معظم الاقتصاديين إن هذا أكثر من كافٍ للدفاع عن ارتباط الريال بالدولار ، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة ثروات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في الأشهر المقبلة. وبلغ متوسط سعر خام برنت أكثر من 73 دولارًا للبرميل في يونيو ، مقارنة بـ 68 دولارًا في مايو و 65 دولارًا في أبريل.