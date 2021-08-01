«العدل»: إفراغ أو تحديث «الصك المرهون» لـ«العقاري» مشروط بـ«فك الرهن» أو «الموافقة»

كشفت وزارة العدل إمكانية إفراغ الصك العقاري لشخص آخر وتحديث بيانات الصك، في حال كان الصك مرهوناً لدى صندوق التنمية العقارية أو أي جهة أخرى راهنة كالبنوك وغيرها.

وأعلنت إمكانية إفراغ الصك لشخص آخر، أو تحديث بياناته، سواء كان الصك مرهونا لدى «الصندوق العقاري» أو أي جهة أخرى، وذلك بعد فك الرهن أو موافقة الجهة الراهنة، ويلزم إرفاق خطاب موافقة الجهة الراهنة مع الطلب.

وفي حال رفض تحديث الصك عند وجود طلب مسبق بحجة أن العقار مرهون، مع وجود الموافقة من جهة الرهن، أكدت «العدل» أنه يمكن للمستفيد رفع الوثائق بالدخول على الرابط التالي http://aqari.moj.gov.sa/du ⁩والضغط على تفاصيل الطلب واختيار «تعديل» ورفع الوثائق.

وأفادت «العدل» بأنه في ما يتعلق بفك الرهن في حال سداد جميع أقساط المنزل لصندوق التنمية العقارية وإرسال المعاملة لكتابة العدل، فإن فك رهن الصك العقاري المرهون لصالح صندوق التنمية العقارية يتم بعد موافقة الجهة بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيد كتابة العدل.