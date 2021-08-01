جامعة الطائف تعلن قبول 13579 طالبا وطالبة للعام الجامعي 1443هـ

أعلنت جامعة الطائف، اليوم، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع التابعة لها, البالغ عددهم 13579 طالبًا وطالبة.

وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن الفرز الآلي النهائي جاء وفق معايير القبول التي وضعها مجلس الجامعة, مباركًا للطلبة والطالبات ممن تم قبولهم لهذا العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مكللًا بالنجاح والتوفيق.

وأضاف أن الجامعة بادرت هذا العام بزيادة نسبة مقاعد القبول للطلبة, استجابة للظروف الراهنة وإسهامًا من الجامعة في خدمة أبناء محافظة الطائف والفروع التابعة لها, لافتًا إلى أن هذا العام شهد أيضًا زيادة في القبول في التخصصات النوعية في الأقسام الصحية والهندسية, حرصًا من الجامعة على رفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة فيه.

بدوره دعا عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، الطلبة المقبولين مراعاة عددٍ من النقاط، وذلك في تخصص علوم الرياضة وهي: إجراء اختبارات اللياقة البدنية، والطلبة المقبولين في تخصص القراءات إجراء اختبار القبول، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين 23 ذو الحجة الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة في الجامعة يوم الأربعاء 3 / 1 / 1443 هـ, مؤكدًا شرط التحصين للطلبة لدخول مقرات الجامعة.