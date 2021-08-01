متحدث “الصحة”: متحور دلتا ينتشر في العالم.. وجرعتان من لقاح كورونا السلاح للوقاية منه

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاحات كورونا تشهد إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أن تلقي الجرعتين من لقاحات كورونا توصل المجتمع إلى مستوى متقدم من المناعة والحصانة للخروج من الجائحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم، أن الفترة الحالية تشهد تذبذب مستوى المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في المملكة.

وأوضح أن متحور كورونا “دلتا” يسجل انتشارا سريعا حول العالم، لافتا إلى أن جرعة واحدة لا تكفي معه، بل يجب تلقي جرعتين من لقاحات كورونا للوقاية منه.

ولفت إلى أن الدراسات والبيانات تؤكد مأمونية اللقاح للحوامل، موضحا أن 98% ممن دخلوا المستشفيات من النساء الحوامل لم يتلقن لقاح كورونا.