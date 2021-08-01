ظريف متحديا المجتمع الدولي: طهران ليس لديها حلفاء .. ولن نثق بأحد

في تصريحات جديدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد أن بلاده ليس لديها حلفاء، وعليها ألا تثق بأحد.

تصريحات ظريفة جاءت قبيل تولي الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، للسلطة، وعقب آخر اجتماع لحكومة حسن روحاني، يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء ” مهر” المحلية أن ظريف أوضح أن جميع المفاوضين الإيرانيين لم يكونوا يثقون بنظرائهم الأمريكيين في أي مباحثات ماضية.

وأوضح أنه من واجبنا التفاعل مع العالم بعيون مفتوحة، ولا يجب أن نثق بأحد، والعلاقات الدولية ليست مكانا للثقة حتى أقرب جار وصديق وحليف لا يمكن الوثوق به، بالطبع ليس لدينا حليف.

كما اتهم ظريف، الولايات المتحدة، بالتملص وعدم الوفاء

بالاتفاق النووي، الذي عقد في عام 2051.