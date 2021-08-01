النيابة العامة: نصف مليون ريال غرامة على المسافرين القادمين للمملكة ولم يفصحوا عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بكورونا أو سلالاته المتحورة

طالبت النيابة العامة جميع المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة.

وأضافت أن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة.

وأوضحت أن الغرامة ستصل إلى 500 ألف ريال، مطالبة أيضا الجميع بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية، لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة.

كما نبهت أن أي مخالف أو مشغل وسيلة نقل أو مالكها، سيتحمل أي ضرر من مخالفته.

ونوهت أيضا أن المخالفة إذا اقترنت بفعل جرمي، فستحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم، تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.