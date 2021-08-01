الرياض.. 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق

تتضرر بعض السيارات في العاصمة الرياض بسبب خلل في سلامة بعض الطرق، وأتاحت أمانة المنطقة خطوات يمكن للمواطن من خلالها الحصول على حقه من هذا التضرر.
أمانة منطقة الرياض كشفت مساء اليوم، عن خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق.
وقالت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إنه في حال تعرضت مركبتك لضرر ناتج عن خلل في سلامة الطريق داخل نطاق مدينة الرياض يمكنك أخذ حقك من خلال الخطوات التالية:
1 – التوقف فورا عند الموقع.
2- مراعاة عدم إعاقة حركة السير.
3- الاتصال بالمرور لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها.
4 – يحال التقرير إلى مكتب تنسيق مشاريع المدينة لتحديد الجهة المسؤولة.
5 – يتم إلزام الجهة المسؤولة من قبل المرور بالتعويض عن الأضرار.