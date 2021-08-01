الرياض.. 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق

تتضرر بعض السيارات في العاصمة الرياض بسبب خلل في سلامة بعض الطرق، وأتاحت أمانة المنطقة خطوات يمكن للمواطن من خلالها الحصول على حقه من هذا التضرر.

أمانة منطقة الرياض كشفت مساء اليوم، عن خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق.