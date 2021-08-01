واشنطن: قريبا جدا سنلقن طهران  درسا قاسيا

تداعيات الهجوم على ناقلة نفطية في بحر عمان، يبدو أن إيران لن تخرج منه هذه المرة بدون رد من المجتمع الدولي.

وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتهم اليوم الأحد، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب، واصفاً إياه بغير المبرر.

وأكد أننا واثقون من أن إيران هي من نفذت الهجوم على ناقلة النفط، منوها أن هذه الخطوة تدل على سلوك إيران العدواني وتهدديها للملاحة.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن بلاده تعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لبحث الرد المناسب على هذا الحادث قريبا جدا.

وأوضح أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين تم بطائرات مسيرة، تستخدمها إيران بشكل متزايد في اعتداءاتها،.

كما نوّه بلينكن أن مراجعة المعلومات المتاحة تجعلنا على ثقة من أن إيران وراء الهجوم على سفينة تجارية في بحر العرب.