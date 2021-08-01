ما هي أبرز أعراض الحساسية المفرطة من #لقاح_كورونا؟.. #الصحة تكشف التفاصيل

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إنه لم يبق للتوجس من لقاح كورونا أي مبرر.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “بعد ٧ أشهر من الاستخدام الفعلي و٤ مليارات جرعة لم يبق للتوجس من لقاح كوفيد أي مبرر. كل الآثار الجانبية للقاحات تحدث في الأسابيع الأولى ولم يرصد أي شي خارج المتوقع في المقابل مئات الآلاف من الأرواح أنقذها الله بهذه اللقاحات”.

حدد وكيل وزارة الصحة 4 أعراض للحساسية المفرطة من لقاح كورونا، قائلا إن الحساسية المفرطة من اللقاح أعراضها هبوط الضغط، تورم الفم و اللسان، ضيق التنفس، فقدان الوعي.

وأضاف: “هي نادرة جداً و لا علاقة لها بحساسية الطعام والأدوية والحشرات والمهيجات البيئية”.

واختتم “المادة الوحيدة المعروفة التي قد تؤدي لحساسية من لقاح فايزر هي مادة بولي اثيلين جلايكول PEG لذلك من لديه حساسية عامة شديدة فيسأل طبيبه إن كانت هذه المادة هي السبب ويستثنى من اللقاح”.