البنك المركزي يعلن فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين الدفعة (19) لكلا الجنسين

أعلن البنك المركزي فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين الدفعة (19) لكلا الجنسين.

ويوفر البرنامج التأهيلي فرصة الابتعاث الخارجي؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى البنك المركزي ، والموصى بها من قِبل وزارة التعليم.

وحدد البنك شروط القبول في البرنامج والتي جاءت كالآتي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله، وذلك في أحد التخصصات: (اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار).

3- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

4- نتيجة اختبار لغة إنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج، وفقاً للآتي:

(لخريجي الجامعات الداخلية: TOEFL IBT 60 or Academic IELTS 6، لخريجي الجامعات الخارجية: TOEFL IBT 79 or Academic IELTS 6.5).

5- ألّا يتجاوز عمر المتقدم (27) عاماً لحامل البكالوريوس و(30) عاماً لحامل الماجستير.

6- اجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية.

7- استكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.

8- يمنح المقبولون في البرنامج سيُمنحون العديد من المزايا.

وتبدأ فترة التسجيل من يوم الأحد 01/08/2021م، وتنتهي في يوم السبت 28/08/2021م.