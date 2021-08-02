التحصين شرطاً لدخول كافة المنشآت بأمانة #عسير

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، كافة الإدارات والبلديات بالبدء بتطبيق قرار الامتثال بمنع دخول الأمانة وكافة مبانيها وبلدياتها والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية لغير المحصنين للحفاظ على الصحة العامة.

حيث جاء ذلك التوجيه لتفعيل القرار الصادر وفقا للتعليمات الصادرة بتطبيق قرار منع غير المحصنين من دخول منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك جميع الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.

فيما سيكون الدخول لكافة المراكز التجارية والمولات وأسواق النفع العام مشروطا بالتحصين، إذ سيتم منع دخول غير المحصنين حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الأمانة الجميع بالالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات 940.