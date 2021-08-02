كوينزلاند الأسترالية تمدد قيود #كورونا

مددت ولاية كوينزلاند الأسترالية اليوم الإثنين الإغلاق في جنوب الولاية، بعد تسجيل 13 حالة إصابة محلية بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصحية في الولاية إن الإغلاق الذي جرى فرضه أول أمس السبت، جرى تمديده حتى بعد ظهر الأحد المقبل، الثامن من أغسطس الجاري.

وتتعلق الحالات الجديدة بإصابات جماعية، وصلت إلى 31، والتي بدأت بإصابة طالب يبلغ من العمر 17 عاماً، بحسب ما أوردته وكالة “آيه آيه بي” الأسترالية للأنباء.

وتضم المناطق المتضررة مدينة بريسبان، ومدينة جولد كوست القريبة منها، وسيسمح للسكان في هذه المنطاق بالخروج من المنازل حال الضرورة، فحسب، مثل الذهاب إلى العمل أو التسوق أو الحصول على الرعاية الصحية، أو تقديم الرعاية، أو ممارسة الرياضة، أو إجراء اختبار كورونا، أو الحصول على تطعيم كوفيد-19.

وتتاخم المنطقة حدود ولاية نيو ساوث ويلز، التي كانت فرضت إغلاقاً على مدينة سيدني قبل عدة أسابيع، في محاولة للتصدي لتفش جديد للوباء، ومن المقرر استمرار سريان هذه القيود في الولاية حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، على الأقل.

وتم حتى الآن في أستراليا إعطاء حوالي 12 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويصل تعداد سكان أستراليا إلى 25 مليون نسمة، ومنذ تفشي الوباء في أستراليا، سجلت البلاد أكثر من 34 ألف إصابة، وأكثر من 920 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة.