مقتل 3 في إطلاق نار على 22 شخصاً بمدينة شيكاغو

أفادت الشرطة في مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي الأمريكية، بتعرض 22 شخصاً لإطلاق نار ليلة الأحد، مما أودى بحياة 3 منهم متأثرين بإصاباتهم.

ولفظ أحد هؤلاء أنفاسه الأخيرة، وهو ما يعني شموله ضمن إحصاءات شهر يوليو والتي أصدرتها شرطة شيكاغو أمس الأحد.

وكانت هذه السنة الثانية على التوالي التي يتجاوز فيها عدد القتلى 100 خلال شهر يوليو.

وشهد يوليو 2021 إجمالي 105 حالات قتل، مقابل 107 في نفس الشهر من العام الماضي.

وجرى تسجيل 44 حالة قتل في عام 2019، و64 في 2018.

وقالت الشرطة إن أكثر من 90% من حالات القتل الشهر الماضي جاءت نتيجة عنف الأسلحة النارية.