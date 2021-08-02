أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. و”برنت” عند 74.47 دولار

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف بشأن سرعة تعافي اقتصاد الصين من جائحة “كورونا”، ومستويات الإنتاج من جانب “أوبك”.

وكشفت بيانات اقتصادية نمو النشاط الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهرًا خلال يوليو، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 50.4 نقطة مقارنة بـ50.9 نقطة في يونيو السابق له.

وقالت شركة تداول العملات الأجنبية “أواندا” OANDA إن الصين تقود التعافي الاقتصادي في آسيا وفي حالة حدوث ارتداد فإن المخاوف ستزداد بشأن تراجع التوقعات العالمية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

فيما أظهر مسح لوكالة “رويترز” أن إنتاج “أوبك” ارتفع في يوليو لأعلى مستوى منذ أبريل العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.3% إلى 74.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كمل هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر 1.3% عند 73.12 دولار للبرميل.