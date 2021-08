الضمان الصحي: وثيقة التأمين الصحي للسائحين تشمل إصابات كورونا

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الأثنين، أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تشمل تغطية الحالات الطارئة، وكذلك تكاليف علاج فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع استقبال السعودية للسائحين.

ونشر مجلس الضمان –عبر حسابه على تويتر- فيديو أوضح من خلاله أن وثيقة تأمين السائحين تشمل أهم التغطيات الصحية للحالات الطارئة، بالإضافة إلى تغطية علاج الإصابة بفيروس كورونا والتي تشمل الإخلاء الطبي والعزل الطبي وكذلك تكاليف العلاج.

ماذا تشمل وثيقة التأمين الصحي للسائحين؟

What does the visitor health insurance policy cover? pic.twitter.com/SDeYExJ6hO

