وفق هذه المتطلبات.. إيطاليا تسمح بدخول القادمين من المملكة بغرض السياحة 

كشفت سفارة المملكة في إيطاليا، اليوم (الإثنين)، عن إصدار السلطات الإيطالية تحديثات جديدة في إطار مواجهة جائحة كورونا، تتضمن السماح بدخول القادمين من المملكة بغرض السياحة مع ضرورة الالتزام بعدد من المتطلبات.

وأوضحت السفارة أن المتطلبات تتضمن تعبئة نموذج التعهد الإلكتروني والاحتفاظ بـ QR code إما مطبوعا أو إلكترونياً، من خلال الرابط، إضافة إلى وجود فحص PCR بنتيجة سلبية صالحة خلال الـ72 ساعة قبل موعد الدخول إلى إيطاليا.

كما تضمنت الشروط، الحجر في مقر الإقامة لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى إجراء فحص PCR أو فحص سريع Antigen Rapid Test في اليوم الأخير من الحجر.