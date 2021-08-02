هبوط اضطراري لطائرة تابعة للملكية الأردنية بمطار الملكة علياء

صرحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الاثنين، عن اضطرار رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمّان، إعلان الهبوط الاضطراري في عمان (مطار الملكة علياء الدولي) قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

وقالت الشركة في بيان، “تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم”.

وتعمل الشركة حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار. مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.