ترخيص مصانع جديدة باستثمارات 5.3 مليار

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 529 ترخيصاً، بحجم استثمارات تفوق 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

وأضافت أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في النصف الأول من العام بلغ 302 مصنع، فيما بلغ عدد الوظائف التي أفرزها القطاع أكثر من 30 ألف وظيفة بلغت حصة السعوديين منها 42%، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار 74 رخصة كشف عن المعادن، و122 رخصة لمحاجر مواد البناء، وإصدار 8 رخص للتعدين والمناجم، فضلاً عن 11 رخصة للاستطلاع.

وشهد النصف الأول من عام 2021 في القطاع الصناعي السعودي اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد، وإطلاق برنامج “صنع في السعودية”، وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة، فضلاً عن تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي بصناعة سعودية.

وبنهاية الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن هناك درساً من جائحة كوفيد-19، وهو أن استخدام الحلول القائمة على الثورة الصناعية الرابعة، كشفت حقيقة اتساع الفجوة بين الاقتصادات الرائدة وبقية العالم.

وتابع فيصل الإبراهيم: “على الرغم من التقدم الكبير المحرز منذ إطلاق الرؤية وخلال الجائحة، يمكن أن يكون الباعث على مزيد من النمو الاقتصادي هو اقتناص جزء من الفرص التي تزيد على 3 تريليونات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وتأثيراتها المضاعفة”.