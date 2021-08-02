«العدل» تكشف تحدد طرق بيع النصيب من الإرث والتنازل عن الميراث

كشفت وزارة العدل الآلية المتبعة والخطوات اللازمة في حال الرغبة ببيع حصة الوريث من التركة لأحد الورثة، سواء كان الصك لعقار أو أرض زراعية، إضافة إلى طريقة التنازل عن الميراث.

وأعلنت أن طريقة بيع الإرث لأحد الورثة تتمثل في ما يلي: التأكد من أن الصك محدّث، ويتطلب الإفراغ حضور الورثة أو من يمثلهم وحضور المشتري أو وكيله وإحضار صك حصر الورثة والرقم المرجعي للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقيمة المبيع بإحدى وسائل الدفع المصدقة، أما فيما يتعلق بالتنازل عن الميراث، فيمكن التوجه لكتابة العدل، ويلزم حضور المتنازِل والمتنازَل له برفقة صك حصر الورثة وبيانات التركة.

أما في ما يخص شراء الأرض الزراعية التي يملكها الورثة، أوضحت «العدل» أن إفراغها يتطلب التأكد من أن الصك محدّث، وموافقة صندوق التنمية الزراعية، كما يتطلب حضور أحد الورثة أو من يمثلهم وحضور المشتري أو وكيله وإحضار صك حصر الورثة والرقم المرجعي للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقيمة المبيع بإحدى وسائل الدفع المصدقة، مشيرة إلى أنه يمكن للورثة التقديم على تحديث الصك عبر الرابط التالي: https://aqari.moj.gov.sa/du.