200 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات إلى 199 مليوناً و25 ألفاً و158 حالة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و240 ألفاً و421 شخصاً، فيما بلغت حالات الشفاء 179 مليوناً و634 ألفاً و695 حالة.

باكستان تسجل 4858 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1039695 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23462 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 943020 حالة.

ألمانيا تسجل 847 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاة واحدة.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 772109 إصابات، فيما بلف إجمالي الوفيات 91660 وفاة.

الهند تسجل 40134 إصابة جديدة بكورونا و422 وفاة

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 40134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و422 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 31.695.958 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 424.773 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين وصل إلى 30.857.467 حالة.