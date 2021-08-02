“أمن الطرق” تنبه قادة المركبات من أتربة وتدني الرؤية بنجران

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها لقائدي المركبات بمنطقة نجران، بتوخي الحذر بسبب رياح وغبار يؤدي الى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وذكرت أمن الطرق –عبر تويتر- أنها تود التنبيه على مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران، بأن المنطقة تشهد رياحا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كان المركز الوطني للأرصاد وجه تنبيها متقدما بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، وأن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.