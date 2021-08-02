لنجاحها في مكافحة كورونا.. النرويج ترفع قيود السفر إلى السعودية

قررت الحكومة النرويجية رفع قيود السفر المفروضة إلى المملكة العربية السعودية، ونقلها من القائمة الرمادية للدول المحظور السفر اليها إلى القائمة الأرجوانية، وبالتالي رفع النصائح بعدم السفر إليها.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية النرويجية أن التغييرات الجديدة بشأن المملكة العربية السعودية ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الاثنين، الثاني من أغسطس، وذلك بعد تقييم شامل أظهر تحسن الوضع الوبائي في المملكة، بناء على البيانات التي توفرها وزارة الصحة الوطنية.

وتشمل القائمة الأرجوانية للدول المسموح السفر لها المملكة العربية السعودية وأوكرانيا والبانيا واذربيجان واستراليا والبوسنة والهرسك وكندا ونيوزيلاندا وصيربيا وسنغافورة وتايوان وغيرها.

لكن الوزارة شددت في بيانها أن القادمين من دول القائمة الارجوانية إلى النرويج يتعين عليهم الالتزام بتدابير اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد19» وقواعد العزل الشخصي فور دخول البلاد.