بسبب هجوم ناقلة النفط.. أوروبا تثور في وجه إيران

استدعت بريطانيا، اليوم، السفير الإيراني على خلفية هجوم استهداف السفينة في بحر العرب، وأودى بحياة شخصين أحدهما بريطاني.

كما اتهمت رومانيا، إيران، اليوم الإثنين، بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر العرب وأودى بحياة شخصين أحدهما روماني، كما فعلت وبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان: “في ضوء العناصر التي قدمها شركاؤنا الدوليون والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير”.

وأضاف المصدر نفسه أنه “تم استدعاء السفير الايراني في بوخارست إلى الوزارة على وجه السرعة”، مؤكداً أن رومانيا “تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة”.

وتعرضت ناقلة النفط “ميرسر ستريت” التي تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة الخميس، بحسب الجيش الأمريكي الذي تنتشر سفنه في المنطقة.

وأسفر الهجوم الذي لم تعلن أي جهة تبنيها له عن مقتل شخصين هما بريطاني وروماني هو أحد أفراد الطاقم، بحسب شركة زودياك ماريتايم المملوكة للإسرائيلي إيال عوفر.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إيران بالوقوف وراء الهجوم وهددت واشنطن “برد مناسب”.

ونفت طهران أي تورط في الحادث، ورفض المتحدث باسم خارجيتها “الاتهامات التي لا أساس لها”.