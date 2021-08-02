“الصحة” تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي القادم #عاجل

حثت وزارة الصحة، جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم, وذلك تواصلا لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1063) حالة مؤكدة وتعافي (1620) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10624) منها (1434) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (527877) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (508994) حالة, فيما تم تسجيل (10) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8259) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).