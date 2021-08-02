أمريكا تطالب 24 دبلوماسيا روسيا بمغادرة أراضيها

كشفت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة طالبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة أراضيها بداية سبتمبر المقبل.

فيما أعلنت واشنطن أنها اعتبارا من الـ1 من أغسطس خفضت عدد العاملين في مقارها الدبلوماسية لدى روسيا بموجب عقوبات موسكو التي تحظر على واشنطن توظيف مواطني روسيا ودول ثالثة لديها.

وقال السفير الأمريكي لدى موسكو “جون سوليفان”: إنه “بسبب قيود الحكومة الروسية، سيتم تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية في روسيا إلى 120 شخصا، وبالتالي لن يتمكنوا من تقديم الخدمات القنصلية لنا بالكامل”.