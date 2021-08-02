توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الثلاثاء في المملكة 24/ 12/ 1442 الموافق 3/ 8/ 2021.

وقال إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

وأضافت أنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.