  بالأرقام..  1635 حالة تعذيب حوثية لمختطفين والمئات فارقوا الحياة

أعلنت وزارة حقوق الإنسان باليمن ، اليوم الأحد،أنها رصدت 1635 حالة تعذيب ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق سجناء.

وأكدت من خلل بيان لها أن من بين المعتقلين 33 امرأة، و350 قتلوا تعذيبا،خلال السنتين الماضيتين.

وأضافت أن عشرات النساء المختطفات في سجون المليشيا تعرضن للتعذيب المفضي إلى الموت.

كما تعرض مختطفون للتصفية الجسدية، غير وفاة سجناء جراء تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإهمال وحرمانهم من تلقي العلاج.

ونوّه البيان أن المليشيا التابعة لإيران مارست بحق رجال ونساء وأطفال، أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية.

كما دعت الوزارة ، الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن للضغط على مليشيا الحوثي للتوقف فورًا عن هذه الجرائم، ووضع حد لها، وإطلاق سراح المختطفين كافة، والمخفيين قسرًا، والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى.