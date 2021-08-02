تخوفا من ضربة دولية.. إيران تنقل منظومة الصواريخ «إس 300» إلى محافظة بوشهر

تتحسب إيران لضربة دولية على انتهاكها لقوانين المجتمع الدولي، خاصة بعد اتهامها بتنفيذ الهجوم على ناقلة النفط التابعة للكيان الصهيوني أمام شواطئ عمان.

وبحسب ما نقل موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي عن مسؤولين، فإن أي عمل ضد مصالح إيران وأمنها سيقابل برد حاسم.

وذكرت وسائل إعلام أن إيران قامت بنقل منظومة الصواريخ «إس 300» إلى محافظة بوشهر جنوبي البلاد، لصد أي ضربات جوية محتملة ضد مواقع حساسة.

ونوهت أن رئيسي اجتمع مع وزير الدفاع الجديد ، بحضور وزير الدفاع الحالي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف لبحث تداعيات الهجوم على ناقلة النفط.

وأضحت أن البرلمان سيجتمع، غداً، في جلسة غير علنية بحضور كبار قادة الحرس الثوري، لبحث تداعيات التهديدات الصهيونية، ولتنسيق المواقف بين حكومة رئيسي والبرلمان في حال شن أي هجمات محتملة.