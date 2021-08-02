قياس يعلن مواعيد فتح باب التسجيل في #اختبار_القدرات_العامة

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة (ورقي – طالبات)، مؤكدا أنه سيتاح التسجيل للطلاب في 4-8-2021م.

وأكد في تغريدة على “تويتر” أن فترة الاختبار من 2 أكتوبر إلى 11 أكتوبر، مشيرًا إلى أن بداية التسجيل لطالبات الثالث الثانوي 2 أغسطس وللطلاب 4 أغسطس وإتاحة التسجيل للجميع 11 أغسطس.

ينتهي التسجيل المبكر في 2021-9-2، ويستمر التسجيل المتأخر حتى يوم الاختبار حسب توفر المقاعد، ويشترط أن تكون حالة الوضع الصحي في تطبيق “توكلنا” إما محصن، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعاف.