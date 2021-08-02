رئيس هيئة السوق المالية: إدراج الشركات العائلية في السوق تحصن من مخاطر الخلافات ومشاكل التعثر

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز عن تنامي حجم السوق المالية في المملكة حتى وصلت إلى 90% من الحجم الإجمالي للاقتصاد ما يؤكد قوة وتنوع السوق المالية وفق المعايير العالمية لقياس قوة الأسواق المالية عالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي “Fin Talk” الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: ” الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة”.

ولفت القويز إلى أن بالنظر إلى حجم السوق المالية عندنا لحجم الاقتصاد وهي نسبة تنافسية أكثر من 90%، ونعمل على أن يكون السوق أكثر استيعاباً لكافة الشركات الأكبر حجماً والكبيرة والصغيرة والشركات العائلية، بما تصب في تعميق السوق المالية والتي تضمن استمرارها واستقرارها لعدة أجيال.

وعدد القويز الفوائد الكثيرة لإدراج الشركات في السوق المالية، وخاصة للشركات العائلية، حيث تحصن عملية إدراج الشركات العائلية شركاتهم من مخاطر الخلافات مشاكل التعثر، لأنه يفصل بين عنصر الملكية والإدارة.

وبين القويز أن انضمام السوق المالية السعودية للعديد من المؤشرات العالمية ساهم في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وخلق فرص واعدة وجاذبة لهم، وقد تبوأت المملكة مؤخرا مكانة متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية وخاصة الحوكمة والإفصاح حيث اصبح السوق السعودية من أفضل 3 دول عالمياً في الحوكمة.