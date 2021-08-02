واشنطن: ننسق مع الشركاء للرد بشكل مشترك على استهداف إيران للسفينة ببحر العرب

قال وزير الخارجية الأمريكي، آنتوني بلينكن، إن واشنطن تنسق مع الشركاء للرد بشكل مشترك على استهداف إيران للسفينة ببحر العرب.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه “لا سبيل للتهدئة في أفغانستان إلا باتفاق سلام”، مضيفًا أن بلاده “ستبدأ يوم الجمعة استقبال الدفعة الأولى من اللاجئين الأفغان”.

وحذر بلينكن في مؤتمر صحفي حول أفغانستان، من “تحول كابول إلى دولة مارقة لو استمرت هجمات طالبان” وفقًا لـ”العربية نت”، مضيفًا أن “استمرار طالبان في هجومها يقوض عملية السلام”.

وأضاف: “قلقون بشدة من تقارير هجوم طالبان على عدد كبير من المدن”، وأن “المواطنون الأفغان وخاصة الصحفيين يتعرضون لمخاطر كبيرة”، مشيرًا إلى أن واشنطن “ستساعد بكل الأشكال للتوصل لاتفاق سلام في أفغانستان، وستبقى معنية بدعم أفغانستان رغم انسحاب قواتها”.