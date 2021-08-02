حقيقة وفاة رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” في حادث سير

تداولت وسائل إعلام نبأ وفاة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في حادث سير.

المركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، نفى اليوم الإثنين، الأنباء التي راجت حول تعرض موكب رئيسه لحادث تسبب في وفاته.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان له، أن كافة الأخبار التي تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لحادث سير أدى لوفاته، هي أخبار عارية من الصحة.

وأضاف أن عقيلة صالح بصحة جيدة، مستنكرا تناقل هذه الشائعات والأخبار الزائفة.

كما ناشد وسائل الإعلام باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.