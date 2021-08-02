مقتل قيادي حوثي رفيع المستوى مع عدد من عناصر المليشيا بمأرب

وجهت قوات الجيش اليمني، ضربة موجعة لمليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بإحدى الجبهات بمحافظة مأرب.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد قتل القيادي الميداني في ميليشيات_الحوثي ضيف الله الحنمي مع عدد من الميليشيات غرب المشجح بمحافظة مأرب خلال كسر الجيش الوطني والمقاومة هجوماً فاشلاً للحوثيين.

وفي محافظة الجوف أكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن ن مجموعة من مليشيا الحوثي، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر إلا أن أبطالنا كانوا لها بالمرصاد.

وأضاف أن المعارك انتهت بفرار المليشيا بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن 18 من عناصرها، إضافة إلى تكبّدها خسائر أخرى في العتاد.

وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات المليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد من ضمنها تدمير عربة مدرعة وطقم ومصرع جميع من كانوا على متنهما.