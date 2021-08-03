إيران: 18 عملیة إعدام عشية تنصيب رئيسي سفاح مجزرة عام 1988

أعدم نظام الملالي الارهابي في إيران ثلاثة سجناء في سجن أورمية عشية وصول سفاح مجزرة 1988 إبراهيم رئيسي صباح امس الاثنين 2 أغسطس.

وفي الوقت نفسه، تجمع عدد كبير من أقارب ومعارف السجناء أمام سجن أورمية، لكن قوات الوحدة الخاصة تدخلت خوفا من اتساع نطاق الاحتجاج وقامت بتفريق الحشد وضبطت بهواتف النقالة لبعض من المحتجین.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين محمد علي شريفي في سجن جيرفت يوم الأحد، 1 أغسطس، بعد أن أمضى 16 عامًا في السجن وفي اليوم نفسه، تم إعدام سجينين آخرين، حسن (57 عاما)، وعلي (61 عاما)، في سجن مشهد.

وبذلك، فإن عدد الإعدامات التي تم تسجيلها خلال 11 يومًا مضى يشمل 18 سجينًا على الأقل منذ ما يقارب أربعين يوما وتعيين رئيسي في الرئاسة وتنصيب محسني إيجئي رئيساً لقضاء نظام الجلادين، تم إعدام ما لا يقل عن 62 سجينًا، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في الأشهر السابقة .