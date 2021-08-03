تفاصيل الوظائف الشاغرة في #وزارة_الصحة

أعلنت #وزارة_الصحة عن فتح باب التقديم لاستقبال طلبات التوظيف لفئات الأطباء في مجالات الطب العام ، طبيب مقيم ونائب في جميع التخصصات، وطبيب استشاري، وفئة أخصائيي التمريض.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لجميع التخصصات المشار إليها طوال العام الجاري 2021 وذلك ابتداءً من 2021/08/01 على أن يتم إعلان أسماء المرشحين نهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

علمًا بأن الشروط المطلوبة هي ​وثيقة التخرج موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.