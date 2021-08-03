أردوغان يدخل على خط الأزمة التونسية

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أردوغان أبلغ نظيره التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي يوم أمس الإثنين بأن استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للمنطقة، وذلك بعدما جمًد سعيد البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

ويأتي تدخل أردوغان بعد أن أصدر الرئيس سعيد قراراً بتجميد عمل البرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان شدد على أن البرلمان التونسي… واستمراره في العمل على الرغم من كل الصعوبات مهم للديمقراطية في تونس والمنطقة، مشيراً إلى أن عمل البرلمان بالغ الأهمية.

وأضاف البيان : أشار أردوغان إلى أهمية حماية الديمقراطية في تونس وضمان الحريات.