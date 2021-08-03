هل من الممكن لحاملي التأشيرة السياحية أداء مناسك العمرة؟.. وزارة الحج تجيب

ذكرت وزارة الحج والعمرة، مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية وذلك خلال زيارتهم للمملكة، بأداء مناسك العمرة أم لا.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لحاملي التأشيرة السياحية التسجيل في تطبيق “اعتمرنا” كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات وأداء العمرة.

وأضافت خلال ردها على سؤال من أحد الأشخاص عبر “تويتر”، أنه بعد تحديث حالة الزائر في تطبيق “توكلنا” إلى محصن بالجرعتين أو محصن متعافي، أو محصن بالجرعة الأولى، وإكماله 14 يوماً والتواجد داخل المملكة، فيمكنه التسجيل في “اعتمرنا” ومن ثَمّ القيام بأداء مناسك العمرة.