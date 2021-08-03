ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 191 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 218.59 ريال (58.29 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 191.26 ريال (51 دولارا).

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163.94 ريال (43.72 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.51 ريال (34 دولارا).

وعالمياً، راجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع استقرار الدولار في ظل انتظار بيانات الوظائف الأمريكية، وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19”.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% أو 10.4 دولار إلى 1811.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.24% عند 1809.14 دولار.