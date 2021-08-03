أوقاف الشيخ صالح الراجحي توقع عقد اتفاق لخدمة العناية بالمساجد وصيانة وترميم منازل الأسر المحتاجة بمختلف مناطق المملكة

في إطار التفاهم المثمر والمشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث (غير الربحي) في كل ما يخدم المجتمع من برامج وأنشطة ومشروعات اجتماعية وتنموية وتعليمية، قام معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتوقيع اتفاقية تفاهم مع إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي في تنفيذ برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لصيانة المساجد ومنازل الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه أوضح سعادة الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي الأستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي أن هذه الاتفاقية هي استمرار لما تبذله إدارة الأوقاف من برامج ومشروعات تخدم العناية بصيانة المساجد إضافة إلى الأسر المحتاجة في مجال الإسكان الخيري من خلال إنشاء الوحدات السكنية للأسر الفقيرة أو ترميم وصيانة المساكن القائمة حالياً لتلك الأسر.

وأفاد الراجحي أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزاً لمسيرة التفاهم بين الجانبين، وتجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والجهات المانحة.

كما أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل دور القطاعات المانحة والمؤسسات الرسمية في مجال توفير السكن الملائم لتلك الأسر كون السكن هو أهم أسباب استقرار الأسر وراحتها ورفاهيتها.

كما بيّن الراجحي أن هذا البرنامج لا يقتصر على صيانة المساجد وترميم وصيانة منازل الأسر الفقيرة والمحتاجة فقط، وإنما يمتد لإقامة وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة ومتنوعة لأبناء وبنات تلك الأسر حيث سيتم تدريبهم على عدد من المهن والحرف والصناعات المختلفة في مجال الكهرباء والسباكة والديكور وغيرها حتى يصبح لهؤلاء الشباب والفتيات صنعة تمكنهم من دخول سوق العمل وتكوين مصدر دخل لهم وإقامة مشاريعهم التجارية الخاصة والاكتفاء بأنفسهم وعدم الحاجة للآخرين.

كما أكّد الراجحي على حرص إدارة الأوقاف على مثل هذه الاتفاقيات لتعزز دورها الفعال والمستمر في مجال خدمة المجتمع عبر القنوات الرسمية في بلادنا المباركة.

وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في طرق العمل لدى إدارة الأوقاف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومنها تفعيل دور القطاع غير الربحي.

وفي الختام قدّم الراجحي شكره وعرفانه لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله على الجهود التي تبذلها الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم من خلال إقامة المشاريع الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف مناطقها.

كما قدّم شكره وتقدير لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على ما تقدمه المؤسسة من جهود نوعية في التعليم والتدريب التقني والمهني.

وعلى تعاونه الكبير في تنفيذ هذا البرنامج وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإتمامه على الوجه الأمثل، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.