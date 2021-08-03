وفيات كورونا العالمية تتجاوز الـ 4 ملايين و249 ألف حالة

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 199 مليوناً و614 ألفاً و894 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و249 ألفا و394 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 180 مليونا و105 آلاف و521 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الهند تسجل 30549 إصابة جديدة بكورونا و422 وفاة

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 30549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و422 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 31.726.507 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 195.425 وفاة.

الصين تسجل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم ، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.