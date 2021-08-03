رغم حصوله على تطعيم كامل.. إصابة السيناتور الأمريكي غراهام بـ #كورونا 

أعلن السيناتور الجمهوري المخضرم في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام بعد ظهر أمس الاثنين ثبوت إصابته بكورونا حتى بعد تطعيمه بالكامل.

وغراهام أول سيناتور أمريكي يُعرف بإصابته بكورونا منذ شهور، وأول حالة اختراق معروفة بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم تطعيمهم، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة “ذي هيل”.

وقال السيناتور إنه بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مساء السبت وتوجه إلى طبيب مجلس النواب صباح الاثنين. وبعد ساعات، أُبلغ بثبوت إصابته بالفيروس.

وكتب على موقع التدوين المصغر (تويتر) أشعر وكأنني مصاب بالتهاب في الجيوب الأنفية، وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة، وسأكون في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

وأضاف : أنا سعيد للغاية لأنني تلقيت التطعيم لأنه بدون التطعيم أنا متأكد من أنني لن أشعر كما أشعر الآن. وستكون أعراضي أسوأ بكثير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن غراهام ظهر في مبنى الكابيتول يوم الاثنين وتحدث لفترة وجيزة مع الصحفيين.

وذكر تقرير لشبكة “سي إن إن” يوم الاثنين نقلاً عن تحليل لمؤسسة كايزر فاميلي للبيانات الرسمية للدولة أن أقل من 1% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يعانون من الإصابة بعدوى كورونا في البلاد.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أقل من 0.004% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل شهدوا حالة إصابة أدت إلى دخول المستشفى، وتوفي أقل من 0.001% جراء المرض.