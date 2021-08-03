المغرب تكشف حقيقة هجرة مجموعة من شرطته سراً لإسبانيا

نفت الحكومة المغربية، أمس الاثنين، المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية بقيام 4 من أعضاء القوات المساعدة في البلد العربي بالتسلل سراً لمدينة سبتة الحدودية لطلب اللجوء.

وأشارت وزارة الداخلية المغربية، التي يبتعها جهاز القوات المساعدة، إلى أنها فتحت تحقيقاً للتحقق من مدى صدق هذه المعلومات، وانتهت إلى أنها “ليس لها أساس من الصحة”، و”لا تعدو سوى كونها أخباراً كاذبة”.

وأضافت الجهاز الأمني أنه “يحتفظ لنفسه حق الملاحقة القضائية لأي شخص ينشر هذه المعلومات الكاذبة”.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإسبانية قد نشرت خلال الأيام الماضية دخول عدد من أعضاء القوات المساعدة سراً لمدينة سبتة بغرض طلب اللجوء، ودخول شبه الجزيرة.

وعاشت سبتة أسوأ أزمة للمهاجرين في 18 مايو (أيار) الماضي عندما دخل قرابة 10 ألف مهاجر، من بينهم قاصرين، بشكل غير شرعي للجانب الإسباني في خضم التوتر الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا.