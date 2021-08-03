بالصور.. إصابة خطيرة في حادث تصادم بالمخواة

باشرت فرق الهلال الأحمر، صباح اليوم ،حادث تصادم بطريق المخواة بطاط، نتج عنه اصابة شخص بإصابات وصفت بالخطيرة.

واوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 7:34 صباح اليوم الثلاثاء مفاده حادث تصادم بطريق المخواه بطاط .

وأضاف : تم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق الاسعافية ومسح الموقع اتضح وجود إصابة محتجزه بالموقع بداخل السياره تم التخلص من الإحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني وبعد ذلك تم الكشف على الإصابه وكانت إصابته خطيرة وتم التعامل معه إسعافياً ايضاً ، ونقلها إلى مستشفى المخواه لتلقي العلاج اللازم .