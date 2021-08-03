المملكة تستضيف ملحق تصفيات البطولة الآسيوية لكرة السلة

أسند المكتب التنفيذي الآسيوي للاتحاد الدولي لكرة السلة للمملكة العربية السعودية، استضافة الملحق الآسيوي لتصفيات البطولة الآسيوية لكرة السلة 2021.

وتقام التصفيات على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري بمشاركة منتخبات السعودية والهند وفلسطين.

يذكر أن المنتخب السعودي خاص تصفيات النافذة الآسيوية الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وسوريا وقطر، التي أقيمت الشهر الماضي بنظام التجمّع في الأردن, ليصل إلى الملحق، ساعياً لخطف إحدى بطاقتي الـتأهل إلى البطولة الآسيوية.