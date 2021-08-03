إغلاق 3 محال وضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة بالرياض #عاجل

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محال لتفصيل ملابس عسكرية مخالفة، كما ضبطت (130) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملون دون تراخيص وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محال الخياطة العسكرية، وسُلّم المخالفون للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصُودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.