“هيئة الاتصالات” تكشف عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية في تقرير “Game Mode” للربع الثاني من عام 2021، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، ويستعرض أشهر منصات الألعاب الإلكترونية، وأكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية.

وأشار التقرير الربعي الثاني لعام 2021 إلى تصدر كل من شركة الاتصالات السعودية STC وشركة “زين” قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة “Fortnite فورت نايت” بعد تسجيلها معدل 12 ملي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وجاءت كل من شركة موبايلي وشركة “سلام” في المركز الثاني بمعدل 24 ملي ثانية.

كما تصدرت شركتا الاتصالات السعودية STC وزين قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة “FIFA فيفا” بمعدل زمن استجابة يبلغ 13 ملي ثانية، وتلتهما في المرتبةً الثانية شركة موبايلي بمعدل 23 ملي ثانية، فيما سجلت شركة سلام معدل 24 ملي ثانية لتكون في المركز الثالث.

ولفت التقرير النظر إلى تصدر شركة الاتصالات السعوديةSTC و “زين” لمقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة “Apex Legends آبيكس ليجيندز” بعد تسجيلهما 13 ملي ثانية، وجاءت شركة موبايلي في المركز الثاني بـ 24 ملي ثانية، وسجلت شركة سلام معدل 28 ملي ثانية لتكون في المركز الثالث.

في الوقت الذي تصدرت فيه شركة موبايلي قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة” League of Legends ليج أوف ليجيندز” بعد تسجيلها متوسط استجابة 79 ملي ثانية، وجاءت على التوالي شركات الاتصالات السعودية STC بمعدل 86 ملي ثانية، وبعدها شركة سلام بمعدل 89 ملي ثانية، وحلّت أخيرا شركة زين بمعدل 91 ملي ثانية.

وفي آخر الألعاب المرصودة في تقرير معدل زمن الاستجابة في الألعاب الأكثر استخداما في المملكة جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها لأفضل معدل زمن استجابة في لعبة

“Dota 2 دوتا 2” بـ 20 ملي ثانية، وجاءت بعدها ثانيا شركة الاتصالات السعودية ٍSTC بـ23 ملي ثانية، وشركة سلام ثالثا بـ25 ملي ثانية، وأخيرا شركة موبايلي بمعدل 31 ملي ثانية.

وتأتي مبادرة Game Mode في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.