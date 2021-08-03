القبض على 5 لصوص ارتكبوا 38 جريمة بمكة المكرمة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين و 2 من مخالفي نظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا 38 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف أن الجرائم تمثّلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم.

وأوضح أن قيمة المسروقات قُدّرت بمبلغ (500,000) ريال، حيث جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.