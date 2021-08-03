اليمن.. إسقاط ثاني طائرة حوثية مسيرة خلال أسبوع بالحديدة

أسقطت القوات التحالف باليمن، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة هجومية للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي البلاد.

ونقل الإعلام العسكري لقوات التحالف أن الدفاع الجوي رصد طائرة مسيرة للمليشيات التابعة لإيران في سماء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية ، حيث تم التعامل معها بنجاح .

وأضاف أن الطائرة هجومية تحمل قذيفة عيار 60 وتم إسقاطها فور اختراقها سماء منطقة الجاح الاستراتيجية.

وتعتبر هذا هو الإسقاط الثاني لطائرة حوثية، جنوب الحديدة خلال أسبوع، حيث تم إسقاط طائرة مماثلة تحمل قذيفة عيار 80 في سماء الدريهمي يوم الأربعاء الماضي.